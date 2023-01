Doden en gewonden door explosie in Pakistaanse moskee

In de moskee in de noordwestelijke stad waren volgens de politie ongeveer 260 mensen bijeengekomen voor gebed. Een deel van het gebouw is ingestort en er liggen meerdere mensen onder het puin, liet de politie weten. Een woordvoerder van een ziekenhuis in Peshawar zei dat er tachtig gewonden waren binnengebracht.

Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekendgemaakt. In maart vorig jaar viel een zelfmoordterrorist van terreurbeweging Islamitische Staat een sjiitische moskee in Peshawar aan, waarbij 64 doden vielen. Het was de dodelijkste terreuraanslag in Pakistan sinds 2018.