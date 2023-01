Dodental na aanslag in moskee Pakistan loopt op tot boven de 100

Maandag blies een zelfmoordterrorist zich met een krachtige bom op in een grote en drukbezochte moskee in de stad, waar op dat moment zo’n vierhonderd mensen aanwezig waren. In de buurt van de moskee, die door de explosie is verwoest, bevinden zich het hoofdkwartier van de plaatselijke politie, een kantoor van de Pakistaanse contraterrorisme-eenheid, een hoofdkwartier van de speciale politie-eenheid ’de grensreserve’ en andere veiligheidsdiensten. Het zou gaan om een van de strengst beveiligde gebieden van de stad.

Volgens Pakistaanse media heeft een splintergroepering van de terroristische Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) de verantwoordelijkheid opgeëist. De TTP is een verzameling groepen van soennitische extremisten, voornamelijk van de bevolkingsgroep van de Pathanen (Pashtun), die etnisch en ideologisch, maar niet organisatorisch verwant zijn aan de Afghaanse Taliban.

VN-chef António Guterres heeft de aanslag veroordeeld als afgrijselijk. De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif zei dat de terroristen „angst proberen te zaaien door zich te richten op degenen die Pakistan verdedigen.” Het was volgens hem „niets minder dan een aanval op Pakistan.”

In maart vorig jaar viel een zelfmoordterrorist van terreurbeweging Islamitische Staat een sjiitische moskee in Peshawar aan, waarbij 64 doden vielen. Het was de dodelijkste terreuraanslag in Pakistan sinds 2018.