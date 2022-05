Zaak over neerhalen vlucht MH17 gaat verder: OM reageert op pleidooi advocaten Poelatov

Onze verslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de rechtszaak. Volg de zaak live via haar tweets onderaan dit bericht.

Het Rechtsbijstandteam van de nabestaanden zal woensdag het woord krijgen om te reageren op het punt van de vorderingen tot schadevergoeding. Aansluitend is het de beurt aan het OM voor de repliek. Voor de reactie van het Rechtsbijstandteam en de repliek van het OM zijn drie dagen beschikbaar.

Vanaf woensdag 8 juni 2022 krijgt de verdediging de gelegenheid te reageren voor de dupliek. Hiervoor zijn ook drie dagen beschikbaar.

MH17 stortte op 17 juli 2014 neer in Oost-Oekraïne, waar op dat moment ook al een gewapende strijd gaande was. Alle 298 inzittenden kwamen hierbij om het leven. Onder hen waren veel Nederlanders. Tegen de vier verdachten - naast Poelatov gaat het om Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - is levenslang geëist. Zij hebben volgens justitie een rol gehad in het binnenhalen of wegbrengen van de Buk-raketinstallatie.

Per ongeluk

De verdediging suggereerde dinsdag dat vlucht MH17 mogelijk per ongeluk is neergeschoten doordat Oekraïense strijdkrachten eigenlijk probeerden een toestel van Air India te raken. De raket zou zijn ‘’overgesprongen” naar MH17. ,,Speculatief en evident onmogelijk”, vonden de officieren. Het vliegtuig van Air India vloog op bijna zeventig kilometer afstand, ver buiten het maximum bereik van de raket.

Ook stelde de verdediging dat de BUK-raket werd afgevuurd vanaf gebied dat werd gecontroleerd door Oekraïense strijdkrachten. Dat zou blijken uit onderzoek van BUK-fabrikant Almaz-Atey.

Het OM noemt dat onderzoek ,,onverantwoord, onnauwkeurig en niet onafhankelijk”, omdat Almaz-Antey eigendom is van de Russische staat. ,,Het bedrijf heeft een technisch rookgordijn opgetrokken waar niemand wijzer van wordt”, zegt het OM, dat vindt dat de advocaten het bedrijf ,,ten onrechte op het schild hijsen.”