Moskou meldt succes bij afslaan aanval, Kiev zwijgt Stilte is het toverwoord bij ’Oekraïens offensief’

Een Oekraïense soldaat met de vinger aan de lippen. Ⓒ ANP / HH

Kiev - Is het grote langverwachte Oekraïense offensief dan eindelijk begonnen? Volgens de Russen wel en ze zeggen dat ze Oekraïne zware verliezen toegebracht hebben. Oekraïne reageert slechts met een veelbetekenend zwijgen. Stilte is het toverwoord, zo benadrukt Kiev in al zijn boodschappen.