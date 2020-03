Minder huizen Deventer en Voorst ontruimd voor ontmanteling V1

Het is volgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) noodzakelijk dat een gebied in een straal van 1400 meter rondom de vindplaats van de ’vliegende bom’ zondag leeg is. Nu alle bebouwing in dat gebied exact is geteld, blijkt dat het in het Gelderse Wilp (gemeente Voorst) om 422 adressen gaat. De andere vijf huizen staan op Deventer grondgebied.

De V (Vergeltungswaffe)1 is een onbemand straalvliegtuig met springlading dat de Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog inzetten. Het projectiel is gevonden onderaan een talud van de snelweg A1 vlakbij Deventer aan de Gelderse kant van de IJssel. De V1 heeft 935 kilo springstof aan boord. De EOD, die van een „unieke klus” spreekt, laat zondag op de vindplaats drie ontstekers ploffen en haalt daarna de springlading in stukjes uit het toestel. De springstof wordt elders tot ontploffing gebracht.

Omdat zondag een deel van de snelweg A1 voor het karwei wordt afgesloten, moet verkeer al bij Apeldoorn en Almelo (knooppunt Azelo) een andere route kiezen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een vertraging van zeker een half uur. Ook provinciale en lokale wegen in de buurt van Wilp zijn afgesloten, net als het luchtruim en de IJssel bij Deventer.

Evacuatie is verplicht, anders opgepakt

De 950 betrokken inwoners van het gebied zijn verplicht om te vertrekken. Politie en defensie controleren zondagmorgen of iedereen weg is. Wie weigert kan opgepakt worden. Vee moet uit de weilanden. Huisdieren mogen thuisblijven, als ze zich tot 19.00 uur ’s avonds binnen alleen kunnen redden. Het ontruimde gebied wordt bewaakt, onder meer met drones van het leger. Drones van anderen zijn streng verboden.