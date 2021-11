LIVE | Gezondheidsraad komt met spoedadvies over booster voor Janssen

Lees hier het laatste nieuws rond de coronacrisis uit binnen- en buitenland.

14.36 - Coronatests nog maar 24 uur geldig in Noordrijn-Westfalen

Een negatieve uitslag van een coronatest is nog maar 24 uur geldig in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. De deelstaat heeft die maatregel genomen zodat er minder kans zou zijn op besmetting bij het begin van carnaval op 11 november.

Ondanks het aanscherpen van de maatregel mogen mensen zonder mondkapje dansen in cafés, meldt de krant Rheinische Post. De regel is woensdag ingegaan en geldt voor PCR-tests en sneltests. De geldigheid was tot woensdag 48 uur.

Voor onder meer carnavalsvierders betekent dit dat binnen 24 uur voordat een evenement begint een negatieve test moet zijn afgenomen voor mensen die niet zijn ingeënt of niet recent zijn genezen.

In Duitsland stijgt het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen enorm snel. Woensdagochtend meldde het RKI, het Duitse RIVM, een recordaantal besmettingen. Duitsland zet onder meer in op een derde inenting en het opvoeren van de vaccinatiecampagne om het virus te bestrijden.

14.30 - Gezondheidsraad komt met spoedadvies over booster voor Janssen

De Gezondheidsraad komt met een spoedadvies over de noodzaak van een boosterprik voor mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft daar om gevraagd vanwege „de laatste onderzoeksresultaten”, zo zei hij na een coronaoverleg met onder anderen justitieminister Ferd Grapperhaus. Die onderzoeken lijken uit te wijzen dat de bescherming van het Janssen-vaccin terugloopt.

De Jonge wijst erop dat leeftijd volgens de Gezondheidsraad de belangrijkste indicator is voor het geven van boosterprikken. Daarom komen eerst de zestigplussers aan de beurt. Hij wil nu weten of de mensen die een prik met Janssen hebben gekregen aan die groep toegevoegd moeten worden. De minister hoopt dat het advies volgende week klaar is.

13.40 - GGD: wij kunnen snel beginnen met boosterprikken

Regionale gezondheidsdiensten hebben alles klaarstaan voor de boosterprikken. „We hebben de vaccinatielocaties, we hebben de vaccins en we hebben de mensen. In theorie kunnen we snel beginnen. Maar achter de schermen moeten er nog dingen worden geregeld. Die voorbereidingen zijn in volle gang”, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

Ouderen en mensen die in de zorg werken, zijn als eersten aan de beurt om een extra coronaprik te krijgen. Die moet hun afweer tegen het coronavirus versterken. Het kabinet besloot eerder dat dit op 6 december zou beginnen, maar dat wordt misschien vervroegd omdat het aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen de laatste weken snel stijgt.

De mensen om wie het gaat, moeten een uitnodiging hiervoor krijgen, zoals ook bij de eerste prikken. Die brief komt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij de boosterprik krijgen de mensen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna, ook als ze eerder een ander middel hadden gekregen. Tussen de tweede prik en de boosterprik moet enkele maanden tijd zitten. Als de tweede prik korter geleden was, komt die persoon nog niet in aanmerking. Bovendien moet er twee weken zitten tussen de boosterprik en de griepprik, die in deze maanden wordt gegeven.

In totaal zijn er ongeveer 837.000 ouderen die een boosterprik zouden kunnen krijgen. Daarnaast komen ongeveer 700.000 zorgmedewerkers in aanmerking voor de extra inenting, maar zij worden vooralsnog op eigen locaties gevaccineerd, dus buiten de GGD om.

12.58 - Partijen willen advies over boosterprik na AstraZeneca of Janssen

VVD, D66 en PvdA willen een spoedadvies van de Gezondheidsraad over het belang van een extra prik voor mensen die zijn ingeënt met de coronavaccins van AstraZeneca en Janssen, ook als zij jonger zijn dan 60 jaar. Zij hebben daar Kamervragen over gesteld aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

De Kamerleden Aukje de Vries (VVD), Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) wijzen op verschillende onderzoeken die uitwezen dat de vaccins van AstraZeneca en Janssen mogelijk sneller hun beschermende werking verliezen. Ze waren om te beginnen ook al minder effectief dan de zogenoemde mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna.

AstraZeneca is met name toegediend aan de leeftijdsgroep tussen 60 en 65 jaar, maar ook aan bijvoorbeeld zorgverleners. Het mede in Nederland ontwikkelde Janssen-vaccin, waarvoor maar een prik gezet hoeft te worden, is vooral aan jongere mensen gegeven. Het wordt nu nog maar beperkt gebruikt, AstraZeneca zelfs helemaal niet meer.

Het demissionaire kabinet besloot eerder om alle zestigplussers en zorgpersoneel dat direct in contact komt met patiënten een boosterprik aan te bieden. Het plan is om vanaf december te beginnen met tachtigplussers. Pas later komen andere groepen aan de beurt. VVD, D66 en PvdA willen weten of ontvangers van AstraZeneca en Janssen wellicht voorrang moeten krijgen.

12.07 - Boosterprik voor Belgen met Janssen-vaccin

Belgen die het ’Leidse’ Janssen-vaccin hebben gehad kunnen een boosterprik krijgen. Dat hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid met elkaar afgesproken. In totaal komen zo’n 400.000 Belgen die Janssen hebben gekregen in aanmerking voor een extra prik.

Experts van de Hoge Gezondheidsraad, vergelijkbaar met de Gezondheidsraad in Nederland, stellen dat de bescherming van een dosis van het Janssen-vaccin snel afneemt en dat mensen na verloop van tijd onvoldoende beschermd zijn tegen het coronavirus.

09.43 - Studie: 4 op 10 ic-verpleegkundigen kampen met angst en depressie

Vier op de tien ic-verpleegkundigen ervaren klachten als angst, depressie of posttraumatische stress als gevolg van werk, staat in een onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen en het Rotterdamse Erasmus MC.

Zij deden in oktober onderzoek onder zeshonderd ic-verpleegkundigen in heel Nederland.

Volgens de onderzoekers heeft de helft van de deelnemende verpleegkundigen een verhoogd risico op uitval door vermoeidheid gerelateerd aan het werk. „Een op de vier ic-verpleegkundigen heeft sinds de Covid-19-pandemie een periode niet kunnen werken, vooral vanwege fysieke of mentale klachten. Een kwart van hen is nu nog steeds niet volledig aan het werk”, staat in de studie.

Ui het onderzoek blijkt ook dat één op de drie overweegt om te stoppen als ic-verpleegkundige.

De verpleegkundigen op intensive cares willen meer medezeggenschap krijgen in de organisatie van de inhaalzorg en hebben behoefte aan flexibelere roosters en werken in vaste teams. Ook willen ze meer collega’s op de werkvloer zodat de werkdruk lager wordt. Verder zeggen ze nog steeds veel steun van familie, vrienden en hun directe collega’s te ervaren. „De ervaren steun van de Nederlandse samenleving is echter drastisch verminderd”, aldus de universiteiten.

09.39 - Duitse vaccinatiecommissie adviseert Pfizer voor 30-minners

De Duitse vaccinatiecommissie STIKO adviseert mensen jonger dan 30 jaar alleen in te enten met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Ook moet alleen dit middel gebruikt worden om zwangere vrouwen tegen Covid-19 te vaccineren.

Het advies is gebaseerd op het hogere aantal mensen dat na vaccinatie met het Moderna-vaccin te maken krijgt met ontstekingen in het hart. De Franse gezondheidsautoriteiten kwamen dinsdag vanwege dezelfde reden eveneens met het advies Moderna niet langer te gebruiken voor de inenting van jongeren.

STIKO bestaat uit experts die de autoriteiten adviseren over vaccinatiegebruik. De overheid moet de aanbevelingen van de commissie nog wel overnemen.

09.08 - Reisadvies voor Portugees eiland Madeira aangescherpt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies aan voor Madeira. Het Portugese eiland wordt aangewezen als hoogrisicogebied. De kleurcode verandert op donderdag 11 november van groen naar geel. Reizigers vanuit dit gebied naar Nederland moeten vanaf zaterdag 13 november een coronabewijs laten zien.

Voor Oekraïne en Singapore verandert per 11 november de kleurcode van geel naar oranje. Ze zijn verwijderd van de lijst met veilige landen van de Europese Unie. Dat betekent dat reizigers bij terugkeer in Nederland in quarantaine moeten, behalve als ze volledig zijn gevaccineerd. Vanaf zaterdag 13 november moeten reizigers naar Nederland aanvullend een coronatest doen, ook als ze volledig zijn gevaccineerd.

De eilanden Nieuw-Caledonië, ten oosten van Australië, en Saint Kitts en Nevis, in de Caraïbische Zee, zijn niet langer zeerhoogrisicogebied, maar worden hoogrisicogebied. Reizigers kunnen vanaf donderdag met een coronabewijs naar Nederland reizen en hoeven niet in quarantaine. De Kaaimaneilanden, ook in de Caraïbische Zee, veranderen juist van hoogrisicogebied naar zeerhoogrisicogebied. Ongevaccineerde reizigers naar Nederland moeten in quarantaine, en vanaf zaterdag 13 november moeten alle reizigers naar ons land aanvullend een coronatest doen.

08.23 - Geen intocht in Utrecht

De intocht van Sinterklaas in Utrecht gaat niet door wegens corona, heeft de gemeente Utrecht woensdag bekendgemaakt. De intocht zou komende zondag zijn.

De organisator van de intocht heeft aan de gemeente laten weten de intocht niet langer op zich te willen nemen „door de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus”, laat de gemeente weten in een brief. De gemeente Utrecht zegt de zorg over de oplopende besmettingen te delen.

Sinterklaas komt dit jaar niet naar Utrecht voor een intocht. Ⓒ ANP

De gemeente „betreurt en respecteert” het besluit van de organisator. Door de korte termijn tot zondag is er geen optie meer om een alternatief te verzorgen. De centrale intocht van de sint zou al in aangepaste vorm zijn, zonder openbare ontvangst en rijtocht door de stad.

De gemeente Utrecht noemt het niet doorgaan „een domper voor veel kinderen, hun ouders en de betrokken vrijwilligers die dit jaar wederom niet de kans krijgen Sinterklaas tijdens een centrale intocht in onze stad te ontvangen. Een enorme teleurstelling.”

De intochten van Sinterklaas in diverse Utrechtse wijken op 13 en 20 november hebben andere organisatoren en gaan wel door, aldus de gemeente.

07.32 - Corona-uitbraak in noodopvang Hengelo

Meer dan een vijfde van de ongeveer honderd asielzoekers die in de tijdelijke noodopvang in Hengelo (Overijssel) verblijven, is besmet met het coronavirus. De besmette vluchtelingen zijn overgebracht naar een ’uitwijklocatie’ in de buurt, meldt de gemeente. Zo’n locatie gebruikt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om met corona geïnfecteerde asielzoekers in onder te brengen.

De circa honderd vluchtelingen verblijven sinds eind oktober voor vier weken op het Hazemeijerscomplex in Hengelo, laat de gemeente weten. De besmettingen kwamen aan het licht nadat een van de asielzoekers afgelopen weekend aan corona gerelateerde klachten vertoonde en positief bleek.

Daarop werden maandag alle bewoners getest en kwamen 21 infecties aan het licht. De negatief geteste bewoners moeten de komende dagen in thuisquarantaine. Ze zijn nog niet allemaal volledig gevaccineerd, stelt de Twentse gemeente.

Werkzaamheden in het Hazemeijer-complex waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming heeft gekregen een noodopvang voor honderd vluchtelingen in te richten. Ⓒ ANP

Volgens Hengelo zijn „besmettingen in deze aantallen” nu aan de orde van dag en is de uitbraak in de noodopvang daarom „niet uniek.” „Maar het is wel extra vervelend voor deze groep dat de positief geteste vluchtelingen weer naar een andere locatie overgebracht moeten worden, terwijl zij vaak al een vreselijke tocht achter de rug hebben. Via tolken worden de vluchtelingen nu geïnformeerd over de regels die in Nederland gelden in zo’n situatie. Gelukkig zien ze het belang in van de maatregelen die nu nodig zijn.”

06.55 OMT weer bijeen

Het Outbreak Management Team (OMT) komt woensdagmiddag weer bij elkaar om te praten over de huidige coronasituatie in Nederland. De experts bespreken met elkaar of er meer nodig is om corona in Nederland te beteugelen dan de maatregelen die vorig weekend ingingen. Het OMT komt vervolgens met een advies aan het kabinet over welke stappen het kan nemen. Sinds zaterdag moeten mensen op meer plekken een coronapas laten zien en weer mondkapjes op in publieke binnenruimtes.

De experts van het OMT, onder wie RIVM-baas Jaap van Dissel, praten donderdag het kabinet bij tijdens een overleg in het Catshuis. Het definitieve besluit valt vrijdag, waarna zeer waarschijnlijk een persconferentie volgt met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

Woensdag bespreken De Jonge en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) al de stand van zaken. Ook de rest van de week zijn er verschillende corona-overleggen, onder meer met de burgemeesters die het zogeheten Veiligheidsberaad vormen.

06.33 - Duitsland: meeste nieuwe coronabesmettingen

De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen op een dag geregistreerd sinds het begin van de pandemie, meldt het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI) woensdag.

Het ging dinsdag om 39.676 nieuwe gevallen, meer dan het vorige record van afgelopen vrijdag. Toen werden 37.120 nieuwe besmettingen geregistreerd. Een week eerder was dat aantal nog 20.398.

Ook het aantal sterfgevallen in Duitsland nam dinsdag toe, aldus het gezondheidsinstituut. Volgens de nieuwe gegevens werden in Duitsland 236 sterfgevallen geregistreerd, tegen 194 dagelijkse sterfgevallen een week geleden.

06.29 - Sanquin: 61 tot 65-jarigen hebben minste antistoffen tegen corona

Gevaccineerde mensen tussen de 61 en 65 jaar hebben een stuk minder antistoffen tegen corona dan gevaccineerde mensen in andere leeftijdsgroepen. Dat zei arts-microbioloog bij bloedbank Sanquin Hans Zaaijer dinsdagavond aan tafel bij Op1. Volgens Zaaijer is dat precies de groep die via de huisarts het AstraZeneca-vaccin heeft gekregen. „Het lijkt dat dat een vaccin is dat minder goede, hoge antistoffen geeft dan de mRNA-vaccins.”

Sanquin onderzocht de hoeveelheid antistoffen bij ongeveer 1400 gevaccineerde bloeddonors. Daaruit bleek onder meer dat hoe langer geleden iemand gevaccineerd is, hoe lager de antistoffen zijn. Volgens Zaaijer hebben de allerjongste donors, van 18 tot 25 jaar, gemiddeld bijna acht keer meer antistoffen in hun bloed dan de mensen uit de groep van 61 tot 65 jaar. Ook een oudere groep, van 71 tot 75-jarigen, heeft gemiddeld twee keer zoveel antistoffen in het bloed, terwijl deze groep eerder gevaccineerd is dan de 61- tot 65-jarigen.

Eerder werd al bekend dat het coronavaccin van AstraZeneca, net als dat van Janssen, in heel zeldzame gevallen een combinatie van stolselvorming in de aderen en een verlaagd aantal bloedplaatjes kan veroorzaken. Die riskante combinatie staat bekend als trombose met trombocytopenie syndroom (TTS). Beide vaccins zijn aan het begin van de vaccinatiecampagne in Nederland aan mensen toegediend.

In het voorjaar werd besloten om vooral nog gebruik te maken van de zogeheten mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Bij die vaccins doen de genoemde ernstige bijwerkingen zich niet voor. Het middel van AstraZeneca wordt al maanden niet meer gebruikt. Dat van Janssen is wel nog beschikbaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beschouwt beide vaccins overigens nog wel als veilig.