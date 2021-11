LIVE | Sinterklaasintocht in Utrecht gaat niet door wegens corona

Lees hier het laatste nieuws rond de coronacrisis uit binnen- en buitenland.

08.23 - Geen intocht in Utrecht

De intocht van Sinterklaas in Utrecht gaat niet door wegens corona, heeft de gemeente Utrecht woensdag bekendgemaakt. De intocht zou komende zondag zijn.

De organisator van de intocht heeft aan de gemeente laten weten de intocht niet langer op zich te willen nemen „door de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus”, laat de gemeente weten in een brief. De gemeente Utrecht zegt de zorg over de oplopende besmettingen te delen.

De gemeente „betreurt en respecteert” het besluit van de organisator. Door de korte termijn tot zondag is er geen optie meer om een alternatief te verzorgen. De centrale intocht van de sint zou al in aangepaste vorm zijn, zonder openbare ontvangst en rijtocht door de stad.

De gemeente Utrecht noemt het niet doorgaan „een domper voor veel kinderen, hun ouders en de betrokken vrijwilligers die dit jaar wederom niet de kans krijgen Sinterklaas tijdens een centrale intocht in onze stad te ontvangen. Een enorme teleurstelling.”

De intochten van Sinterklaas in diverse Utrechtse wijken op 13 en 20 november hebben andere organisatoren en gaan wel door, aldus de gemeente.

07.32 - Corona-uitbraak in noodopvang Hengelo

Meer dan een vijfde van de ongeveer honderd asielzoekers die in de tijdelijke noodopvang in Hengelo (Overijssel) verblijven, is besmet met het coronavirus. De besmette vluchtelingen zijn overgebracht naar een ’uitwijklocatie’ in de buurt, meldt de gemeente. Zo’n locatie gebruikt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om met corona geïnfecteerde asielzoekers in onder te brengen.

De circa honderd vluchtelingen verblijven sinds eind oktober voor vier weken op het Hazemeijerscomplex in Hengelo, laat de gemeente weten. De besmettingen kwamen aan het licht nadat een van de asielzoekers afgelopen weekend aan corona gerelateerde klachten vertoonde en positief bleek.

Daarop werden maandag alle bewoners getest en kwamen 21 infecties aan het licht. De negatief geteste bewoners moeten de komende dagen in thuisquarantaine. Ze zijn nog niet allemaal volledig gevaccineerd, stelt de Twentse gemeente.

Werkzaamheden in het Hazemeijer-complex waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming heeft gekregen een noodopvang voor honderd vluchtelingen in te richten. Ⓒ ANP

Volgens Hengelo zijn „besmettingen in deze aantallen” nu aan de orde van dag en is de uitbraak in de noodopvang daarom „niet uniek.” „Maar het is wel extra vervelend voor deze groep dat de positief geteste vluchtelingen weer naar een andere locatie overgebracht moeten worden, terwijl zij vaak al een vreselijke tocht achter de rug hebben. Via tolken worden de vluchtelingen nu geïnformeerd over de regels die in Nederland gelden in zo’n situatie. Gelukkig zien ze het belang in van de maatregelen die nu nodig zijn.”

06.55 OMT weer bijeen

Het Outbreak Management Team (OMT) komt woensdagmiddag weer bij elkaar om te praten over de huidige coronasituatie in Nederland. De experts bespreken met elkaar of er meer nodig is om corona in Nederland te beteugelen dan de maatregelen die vorig weekend ingingen. Het OMT komt vervolgens met een advies aan het kabinet over welke stappen het kan nemen. Sinds zaterdag moeten mensen op meer plekken een coronapas laten zien en weer mondkapjes op in publieke binnenruimtes.

De experts van het OMT, onder wie RIVM-baas Jaap van Dissel, praten donderdag het kabinet bij tijdens een overleg in het Catshuis. Het definitieve besluit valt vrijdag, waarna zeer waarschijnlijk een persconferentie volgt met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

Woensdag bespreken De Jonge en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) al de stand van zaken. Ook de rest van de week zijn er verschillende corona-overleggen, onder meer met de burgemeesters die het zogeheten Veiligheidsberaad vormen.

06.33 - Duitsland: meeste nieuwe coronabesmettingen

De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen op een dag geregistreerd sinds het begin van de pandemie, meldt het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI) woensdag.

Het ging dinsdag om 39.676 nieuwe gevallen, meer dan het vorige record van afgelopen vrijdag. Toen werden 37.120 nieuwe besmettingen geregistreerd. Een week eerder was dat aantal nog 20.398.

Ook het aantal sterfgevallen in Duitsland nam dinsdag toe, aldus het gezondheidsinstituut. Volgens de nieuwe gegevens werden in Duitsland 236 sterfgevallen geregistreerd, tegen 194 dagelijkse sterfgevallen een week geleden.

06.29 - Sanquin: 61 tot 65-jarigen hebben minste antistoffen tegen corona

Gevaccineerde mensen tussen de 61 en 65 jaar hebben een stuk minder antistoffen tegen corona dan gevaccineerde mensen in andere leeftijdsgroepen. Dat zei arts-microbioloog bij bloedbank Sanquin Hans Zaaijer dinsdagavond aan tafel bij Op1. Volgens Zaaijer is dat precies de groep die via de huisarts het AstraZeneca-vaccin heeft gekregen. „Het lijkt dat dat een vaccin is dat minder goede, hoge antistoffen geeft dan de mRNA-vaccins.”

Sanquin onderzocht de hoeveelheid antistoffen bij ongeveer 1400 gevaccineerde bloeddonors. Daaruit bleek onder meer dat hoe langer geleden iemand gevaccineerd is, hoe lager de antistoffen zijn. Volgens Zaaijer hebben de allerjongste donors, van 18 tot 25 jaar, gemiddeld bijna acht keer meer antistoffen in hun bloed dan de mensen uit de groep van 61 tot 65 jaar. Ook een oudere groep, van 71 tot 75-jarigen, heeft gemiddeld twee keer zoveel antistoffen in het bloed, terwijl deze groep eerder gevaccineerd is dan de 61- tot 65-jarigen.

Eerder werd al bekend dat het coronavaccin van AstraZeneca, net als dat van Janssen, in heel zeldzame gevallen een combinatie van stolselvorming in de aderen en een verlaagd aantal bloedplaatjes kan veroorzaken. Die riskante combinatie staat bekend als trombose met trombocytopenie syndroom (TTS). Beide vaccins zijn aan het begin van de vaccinatiecampagne in Nederland aan mensen toegediend.

In het voorjaar werd besloten om vooral nog gebruik te maken van de zogeheten mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Bij die vaccins doen de genoemde ernstige bijwerkingen zich niet voor. Het middel van AstraZeneca wordt al maanden niet meer gebruikt. Dat van Janssen is wel nog beschikbaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beschouwt beide vaccins overigens nog wel als veilig.