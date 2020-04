Burgemeesters bespreken overlast motorrijders

Ⓒ Rias Immink

ARNHEM - Het Veiligheidsberaad van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s bespreekt maandagavond of in het paasweekeinde extra maatregelen genomen moeten worden tegen groepen motorrijders. Afgelopen weekend klaagden veel mensen over overlast door motoren, met name op de rivierdijken en op de Posbank bij Rheden.