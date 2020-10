Hoekstra: ’Redelijk om iets terug te vragen van KLM’

Vrijdagochtend berichtte deze krant dat de frustratie in het kabinet over de houding van KLM, vakbonden en piloten groot is. Een van de voorwaarden voor het miljardenpakket aan leningen en garanties (in totaal 3,4 miljard euro) is dat het personeel van de luchtvaartmaatschappij een loonoffer doet. Maar dat is naar de smaak van het kabinet voor een te korte periode, het geduld van minister Hoekstra is volgens ingewijden op.

„Wij hebben afspraken gemaakt met de KLM-directie een aantal weken geleden”, houdt minister Hoekstra zich vrijdagochtend op de vlakte. „Het kabinet en de KLM-directie hebben zich daaraan gecommitteerd en is belangrijk dat die afspraken worden uitgevoerd. Wij hebben steeds met elkaar afgesproken dat de looptijd van de lening bepalend is.” Dat is het punt waar de schoen wringt, want waar het leningenpakket voor de komende vijf jaar is, zijn de loonoffers van het personeel voor maar 1,5 tot 2,5 jaar.

Hoekstra verwerpt de suggestie dat hij nu meer eist dan in de oorspronkelijke afspraken: „We doen er geen onsjes af, maar ook geen onsjes bij.” Dat er een stevig offer van het KLM-personeel wordt gevraagd, is volgens de minister noodzakelijk: „Het is onvermijdelijk dat we echt iets doen aan de kosten. Dat zorgt ervoor dat de onderneming verder kan.”

De minister wijst op de miljardensteun die speciaal voor de luchtvaartmaatschappij is gereserveerd: „KLM is het bedrijf geweest dat het meeste gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling. Het is het enige bedrijf waar we heel substantieel belastinggeld in willen stoppen in de vorm van leningen. Ik vind het redelijk en verstandig dat je dan ook dingen terugvraagt, want het gaat om publiek geld.”

Of hij het reorganisatieplan van KLM gaat afwijzen, wil Hoekstra niet zeggen. De minister wijst er wel op dat ’alle varianten op tafel liggen’, maar zegt ook: „Ik wil niet reageren op wat ik tot nu toe gezien heb.”