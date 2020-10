China zet zich weer schrap voor corona

Chinezen zetten vraagtekens bij de informatie die de autoriteiten over de nieuwe uitbraak geven. Ⓒ Foto EPA

Peking - China zet zich schrap om een nieuwe brandhaard van het coronavirus in de provincie Xinjiang zo snel mogelijk te blussen. Critici maken zich zorgen over de situatie in een regio waar etnische minderheidsgroepen zoals de Oeigoeren worden onderdrukt.