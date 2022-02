Gratis biebkaart om jongeren te trekken: ’Echt een uitje’

Met de gratis jeugdbiebkaart per 1 juli gaat een langgekoesterde wens van de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) in vervulling: „Nu de senaat het voorstel heeft goedgekeurd, wordt het gratis lidmaatschap voor iedereen onder de 18 jaar wettelijk verankerd. Daarmee verdwijnt een drempel om naar de bibliotheek te komen, dat draagt bij aan de leesvaardigheid en het leesplezier van kinderen”, zegt VOB-directeur Klaas Gravesteijn.

Essentiële voorziening

Hij wijst daarnaast op de sociale functie van de ruim 1200 uitleenlocaties in ons land. „Voor veel jongeren is het een tweede huiskamer waar ze zich veilig voelen. Hun nieuwsgierigheid wordt er geprikkeld, ze kunnen er in een rustige omgeving studeren en ze ontmoeten leeftijdsgenoten.” Gravesteijn benadrukt het enorme grote belang van de bibliotheken voor veel pubers in de afgelopen coronatijd. „We waren niet voor niets aangemerkt als essentiële voorziening.”

Uit recent onderzoek kwam volgens de VOB al naar voren dat de contributie veel jongeren ervan weerhoudt om lid te worden. „Nu alles gratis wordt, hopen we meer jeugd te begroeten.”

Rondsnuffelen in de bibliotheek is voor de zesjarige Christiaan echt een uitje. Ⓒ Rias Immink

Die wens heeft ook staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur), die met lede ogen het al jaren slinkende aantal jeugdleden van bibliotheken beziet. „Terwijl we het lezen onder jongeren juist willen stimuleren. Nu kunnen ze eindelijk kosteloos gebruikmaken van boeken, muziek of cursussen en kunnen ze er andere mensen ontmoeten”, meldt de bewindsvrouw.

Compensatie

In veel steden en dorpen waren jongeren al langer welkom bij de uitleen, maar komende zomer gaat dat dus overal gelden nu de aangepaste Bibliotheekwet door het parlement is goedgekeurd. Gemeenten ontvangen de eerste twee jaar compensatie van het Rijk voor de misgelopen abonnementsgelden van de jongsten, maar moeten het gratis lidmaatschap daarna zelf financieel opvangen.

Biebkoepel VOB voorziet vanaf zomer 2024 dan ook financiële narigheid en roept gemeenten op de post elders in de begroting op te vangen. „Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de kosten over twee jaar op het bordje van de bibliotheken terechtkomen”, waarschuwt directeur Gravesteijn.

Dergelijke geldzaken zullen Isabeau (3) en Christiaan (6) voorlopig nog een zorg zijn. Ze bladeren volgens hun moeder Thessa nu nog het liefst steeds door hetzelfde boek. De sinds 2018 in de bibliotheek van Culemborg gevestigde speel-o-theek kan de kleuters meer bekoren.

„Ze vinden het echt een uitje en maken zo spelenderwijs kennis met de bieb. Dat begint hier al vroeg. Wie in Culemborg met een pasgeboren baby bij het consultatiebureau komt, krijgt een koffertje met boekjes mee én een uitnodiging om lid te worden van de bieb.”