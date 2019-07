Kampeerders in eigen land trotseren het weer

Met een rubberen hamer gaat de kleine Janne de tentharingen te lijf. Het heeft wat geregend op camping ’Eiland van Maurik’ in de Betuwe, dus ze gaan soepeltjes de grond in. „We liggen in ieder geval droog als de tent staat”, vertelt vader Jeroen. „En anders is het maar voor heel even.” Na een nachtje gaat hij immers weer naar huis. „De grote regenbui van vlak voor het weekend hebben we gemist.”

Ook de familie Noordman heeft, terwijl de tent inmiddels stevig verankerd staat, nog geen druppel regen gehad. „Maar het heeft hier aardig gespookt hebben we gehoord”, vertelt vader Bernhard. Hij haalt zijn schouders op. „Ach, we zullen het wel zien. Regenen kan het overal.” Hij wijst op zijn caravan: „En we liggen een stukje van de grond, dus het water kan dertig centimeter hoog komen.” Zijn dochters Esmee van 12 en de 14-jarige Demi, die in tentjes slapen, zouden dan alleen wel een probleem hebben. Maar nu zijn hun zorgen van heel andere aard: de wifi doet het niet. „En we moeten nog negentien dagen met de MB’s tot we nieuwe krijgen!”

De vakantie van de familie Noordman uit Kampen duurt ruim twee weken. In die periode zal het niet continu regenen, maar het wordt met rond de twintig graden niet buitengewoon warm. De zware regenbuien die voor het weekend vooral het midden van het land teisterden, lijken een uitzondering te zijn geweest. In de tweede helft van komende week wordt het misschien zelfs zomers warm, al zullen er ook nog genoeg wolken zijn die zo nu en dan ook even zullen gaan spetteren.

Vakantie in Nederland: een risico voor wie gaat kamperen? „In Frankrijk kan het ook regenen”, zegt moeder Anneke Noordman. „En dan zit je dagenlang in de auto met allemaal tolwegen en gedoe”, vult Bernhard aan. „Nederland heeft zoveel mooie plekken. Wij vermaken ons wel. Als de kinderen het naar hun zin hebben, heb ik ook een fijne vakantie. En we zullen echt niet wegspoelen.” Zo kijkt een Brabants gezin dat een stukje verderop hun bootje te water laat er ook naar. „Als je duizend procent zeker de regen wil ontwijken, moet je naar een Canarisch eiland”, zegt de vader. „Maar daar kom je dan weer zo lastig met de caravan.”