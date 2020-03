’Beter dicht dan voor paar euro openblijven’

Dat zegt Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie INretail. Hij is blij met de ruimhartige regeling van het kabinet waarbij de overheid tot 90 procent van de loonbetaling van werknemers overneemt. „Er is nu nog twijfel. Stel dat je als winkelier vrijwillig sluit, kun je daar dan ook gebruik van maken?” Als die duidelijkheid er definitief is, dan gaat de retail dicht. „Als dat helder is, gaan heel veel bedrijven dicht. De retail zal dan massaal sluiten.”

Winkelketens

Nu al gaat de ene winkelketen na de andere dicht. Woonwinkel Ikea was al gesloten. Daar komen nu onder meer C&A, Bijenkorf, WE Fashion en Suitsupply nog bij. Ondergoedketen Victoria’s Secret, make-upwinkelketen Ulta en de verzorgingsmerken Kiehl’s en The Body Shop gaan voorlopig ook dicht. Donderdagmiddag volgen de winkels van H&M.

DAF was al gestopt met de productie van vrachtwagens en VDL Nedcar in Born maakte woensdag bekend dat daar de komende maand niet meer gewerkt wordt. In andere Europese landen gaan de meeste fabrieken van Volkswagen dicht, evenals die van PSA, Fiat Chrysler, Renault, Mercedes, Ford en Michelin. Door de coronacrisis zijn er tekorten aan onderdelen ontstaan.

„Het gaat veel harder dan ik had gedacht”, zegt Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland. „In het land zijn veel initiatieven van winkeliersverenigingen die spreken over dichtgaan. De overweging is: beter dicht dan voor een paar euro in de kassa openblijven.” De omzetdaling is enorm. Volgens een net uitgevoerde steekproef van INretail rekent 6 op de 10 winkeliers op een omzetdaling van 60 tot 100 procent.

Zekerheid

Visser begrijpt dat sommige ondernemers onzeker zijn over de kabinetsmaatregelen. „Ik heb geen enkele onzekerheid over de politieke wil dit soepel en goed te regelen. Maar ik durf ook mijn handen niet in het vuur te steken voor de precieze uitvoering.” Zijn advies: „Zorg voor zekerheid vooraf. Informeer eerst bij het UWV of je ook gebruik kunt maken van de regeling.”

Sommige branches doen het nog goed. Meerman somt ze op: supermarkten, drogisterijen, tuinwinkels, doe-het-zelfzaken. Maar ook als de omzet nog goed is, kan er reden zijn de deuren te sluiten. „Het eerste argument bij sluiting is veiligheid van medewerkers en klanten. Steeds vaker vragen medewerkers zich af of doorwerken nog wel verantwoord is. Natuurlijk wil iedereen 1,5 meter afstand houden. Maar dat hoe moet dat als een opticien je een nieuwe bril wil aanmeten? Hoe moet dat in een bruidsmodezaak? Ik zou het niet weten.”