Flink meer zon de komende dagen

Dat meldt Weeronline. Na woensdag wordt het licht wisselvallig en zakt de temperatuur donderdag richting de 19 graden.

Maandag breekt in het midden van het land geleidelijk op steeds meer plaatsen de zon door. Alleen het zuiden houdt een groot deel van de ochtend nog veel wolken. Er waait een matige wind uit het noorden tot noordoosten en aan het einde van de ochtend is het op veel plaatsen 18-20 graden. In de middag breekt ook in Zuidoost-Nederland de zon door en uiteindelijk is het overal zonnig met hier en daar een stapelwolkje.

Ook dinsdag is het zonnig en droog. In de middag blijft het zonnig al verschijnen er ook wat hoge wolkenvelden en enkele stapelwolkjes. De noord(oost)enwind is matig, aan zee soms vrij krachtig. De temperatuur komt uit op 19 graden op de Wadden en 23 graden in het zuidoosten.

Woensdag start droog en op veel plaatsen ook zonnig. In de loop van de dag neemt vanuit het noorden de bewolking wat toe, maar de zuidelijke helft van het land heeft waarschijnlijk nog wel een vrij zonnige middag. Het blijft op de meeste plaatsen droog en met 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden is het prima weer. Woensdagavond neemt in het noorden van het land de kans op een beetje regen toe.

Donderdag is het deels weer gedaan met het zomerweer. Er trekken bewolking en een aantal buien van noord naar zuid over het land. Al is er ’s middags ook af en toe ruimte voor een zonnestraal. Er waait een frisse noordenwind en op veel plaatsen wordt het niet warmer dan 19 graden.

De dagen daarna wordt het wisselvallig en is er kans op buien, maar zal ook de zon zich geregeld laten zien. Van verregende zomerdagen is volgens het weerbureau dan ook nog geen sprake.