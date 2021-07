‘Criminele ondermijning in Nederland doet denken aan Moskou jaren 90’

,,Is de Nederlandse democratie nog wel in staat om de ondermijning door criminele groepen het hoofd te bieden?”, vraagt verslaggever Wierd Duk zich af in een nieuwe aflvering van de wekelijkse podcast ‘Het Land van Wierd Duk’. De huidige wetteloosheid, met als dieptepunt de brute aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries in het centrum van Amsterdam, doet Duk denken aan zijn tijd als correspondent in Rusland in de jaren 90 ‘toen de georganiseerde misdaad de staat overnam’. ,,Ook in Nederland voelen criminelen zich inmiddels onaantastbaar. De vraag is of onze democratische rechtsstaat de middelen heeft om hier afdoende tegen op te treden. Onorthodoxe maatregelen zijn gevraagd”, aldus Duk.