COA en gemeente Westerwolde bevestigen buitenslapers bij aanmeldcentrum Ter Apel

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

TER APEL - Ondanks een eerder afgekondigd verbod op buiten slapen hebben asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag de nacht buiten doorgebracht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat bevestigen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Of er ook echt geen opvangplek voor hen was, is het COA aan het uitzoeken. Volgens een woordvoerder was tegen middernacht „iedereen binnen.” Waarom er later die nacht toch nog mensen buiten waren, is niet bekend.