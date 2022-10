Noodopvang voor 250 asielzoekers in leegstaande manege Nijmegen

De manege staat op een terrein van de Radboud Universiteit. Nijmegen zorgt voor toezicht op de noodopvanglocatie en heeft de dagelijkse leiding. Zodra de eerste asielzoekers arriveren komen er dagbestedingsactiviteiten en sportmogelijkheden. Volgens de gemeente is met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) afgesproken dat er geen zogeheten veiligelanders - vluchtelingen die terug moeten keren naar hun eigen land - naar de noodopvang zullen komen. Naar verwachting komen er vooral alleenstaande mannen.

Nijmegen breidt ook het aantal plaatsen in het bestaande asielzoekerscentrum in een voormalige kazerne uit. Daar is nu plaats voor 325 mensen. Ook gaat er een tijdelijk azc elders in de stad open. Hoeveel plaatsen dat oplevert is nog niet bekend. Het COA zorgt in de azc’s voor opvang en begeleiding van de bewoners.

Het Rijk heeft alle veiligheidsregio’s onlangs gevraagd om meer crisisnoodopvangplekken te regelen, omdat de nood in Ter Apel hoog is. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, vindt dat asielzoekers niet in de kou mogen blijven staan nu de winter in aantocht is. De wijk Brakkenstein, waar de manege staat, heeft volgens hem al eerder laten zien dat mensen in nood welkom zijn. Brakkenstein grenst aan natuurgebied Heumensoord, waar al tweemaal een groot tentenkamp voor asielzoekers is opgebouwd.