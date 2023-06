Nederlander (68) overlijdt door frontale botsing in Suriname

Ⓒ Aboodu Vesakeran/unsplash

PARAMARIBO - Een 68-jarige Nederlander is zondagochtend (lokale tijd) in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo om het leven gekomen door een aanrijding. De man zat als bijrijder in een auto die frontaal op een ander voertuig botste, melden lokale media.