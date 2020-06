15 jaar cel voor tiener die 6-jarig kind van Tate Londen duwde

Jonty Bravery, die op het moment van het incident 17 jaar was, verklaarde later dat hij de daad had gepleegd om in het journaal op televisie te komen. Hij had zich in december schuldig verklaard aan poging tot moord. Bravery had de aanval volgens de aanklager bewust gepland.

De nu 18-jarige tiener heeft onder andere een autistische stoornis en wordt behandeld in een streng beveiligd ziekenhuis. De rechter in Londen bepaalde dat hij gevangengezet moet worden. Hij verklaarde dat Bravery naar het uitkijkplatform was gegaan, om zich heen had gekeken en het Franse jongetje als slachtoffer had uitgekozen. „De angst die de jongen moet hebben gevoeld en de horror voor de ouders zijn onvoorstelbaar”, aldus de rechter.

Dramatische wending

Volgens de rechter heeft de jongen blijvend letsel opgelopen dat zijn leven drastisch heeft veranderd. De ouders van het kind verklaarden vrijdag dat het kind in een rolstoel zit, zwak is en weinig praat.