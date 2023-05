Premium Het beste van De Telegraaf

Steekpartij in ENCI-groeve climax van clash tussen Syrische jongeren in Maastricht

Door Bas Dingemanse Kopieer naar clipboard

Maastricht - De grootschalige vechtpartij in de ENCI-groeve in Maastricht, waarbij twee mensen zijn neergestoken, is het gevolg van een conflict tussen twee groepen Syrische jongeren.