’Doelwit van ontvoering nu zelf opgepakt op verdenking drugshandel en witwassen’

Ook zijn de zakenpartner van R. – Cholid H. uit Tholen – en de zoon van deze man opgepakt. De verdachten zitten in volledige beperkingen en verschijnen waarschijnlijk dinsdag voor de rechter-commissaris. Ze waren al langer in het vizier van de opsporingsautoriteiten. Politie en Openbaar Ministerie geven De Telegraaf aan niet in te kunnen gaan op het lopende onderzoek.

Op foto’s van het lokale medium Alblasserdam Nieuws is te zien dat R. bij de woning van zijn vriendin wordt aangehouden. Hij wordt in een joggingbroek en met sloffen aan weggeleid door agenten. Het betreft de luxe woning waar vorig jaar een explosief werd gevonden, waarop de burgemeester besloot het huis te verzegelen en er camera’s werden opgehangen om het gebied in de gaten te houden. Later had er, tijdens nachtelijke uren, alsnog een ontploffing plaats, waarbij de camera’s onklaar waren gemaakt. De schade was toen groot.

Zijn peperdure auto met Zwitsers kenteken, die al vaker in de straat werd gezien, is zaterdag ook in beslag genomen. Bij een woning in een andere straat in Alblasserdam werd vorig jaar eveneens al snel een explosief gevonden, dat overigens niet afging. Op dit adres woont de stiefdochter van Alex R. Na de ernstige dreigingen dook hij geruime tijd onder met zijn partner en leek het stil te zijn geworden rond deze zaak.

Conflict in onderwereld

Een conflict in de onderwereld dat begon met de ’vergisontvoering’ mondde vorig jaar uit in een oorlog die politie, lokaal bestuur en gewone burgers weken tartte. R. meldde zich kort na de aanslag bij de politie. Het Openbaar Ministerie maakte bekend een verband te zien tussen de ontvoering en het beoogde doelwit en de onderschepping van een partij van bijna 2000 kilo cocaïne op 28 juli 2021 in de haven van Antwerpen. In het Noord-Hollandse Cruquius werd begin augustus vorig jaar André V. met veel geweld in een rode Mercedes-bus getrokken en was vijf dagen lang compleet spoorloos. Nadat de kidnappers beseften dat ze de verkeerde persoon te pakken hadden, werd Hoofddorper V. gewond uit een auto geduwd in een volkswijk in Delft.

Acht verdachten zaten al snel vast voor ontvoering en intimidaties, onder wie een 43-jarige vrouw uit Rotterdam die dreigbrieven verstuurd zou hebben en een 24-jarige Amsterdammer. Eerder werden al zes mensen opgepakt voor de vergisontvoering.