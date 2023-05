Bekende Russische presentator die Westen wil vernietigen blijkt zelf Amerikaans gezin te hebben

Vladimir Solovjov is een van de bekendste televisiefiguren van Rusland, vergelijkbaar met het statuut van een Tucker Carlson in de VS. In zijn dagelijkse praatprogramma’s op de Russische staatszender predikt hij dagelijks hel en verdoemenis over het Westen en sinds de start van de Russische inval in Oekraïne zijn die tirades enkel in felheid toegenomen.

’Nazi-vriendelijke cultuur’

„Amerika probeert van Europa een instrument te maken in de strijd tegen Rusland. De aanslag op de Nord Stream 2-pijpleiding is daar onderdeel van. Maar zijn ze ook voorbereid op een nederlaag?”, hoorde Bruno Beeckman hem onder meer scanderen toen hij in februari voor de Belgische krant een week lang naar de Russische tv keek. Het was nog een van de vriendelijkere verwensingen aan het adres van het Westen, dat hij bespuwt omwille van zijn verdorven lgbtqi- en nazi-vriendelijke cultuur.

Je zou denken dat iemand die zo’n denkbeelden verspreidt, nog liever doodvalt dan een voet te zetten op westerse bodem. Maar niets blijkt minder waar. De anticorruptie-organisatie van oppositieleider Alexei Navalny die nu al meer dan 850 dagen in een Russische cel zit, onthulde dat de minnares van de Kremlin-propagandist in 2017 speciaal naar New York vloog om daar hun twee dochters op de wereld te zetten. Navalny’s team achterhaalde dat Svetlana Abrosimova, net als haar dochters, op die manier automatisch het Amerikaans staatsburgerschap verwierf.

In die periode zou Solovjov zelf vijf keer over en weer naar New York zijn gevlogen, zo moet blijken uit vluchtgegevens. Ook toen al bestookte hij de Russische televisiekijker met anti-Amerikaanse uithalen.

Enorme villa

De voormalig basketspeelster zou daarnaast, volgens de onthullingen, een enorme villa met een waarde van 500 miljoen roebel (6 miljoen euro) bezitten in het Russische rijkeluisoord Sotsji. Daar woont het gezin tussen de oligarchen en Russische topfunctionarissen. Eerder werd al blootgelegd dat Solovjov andere eigendommen had in het Westen. Zo legden Italiaanse autoriteiten vorig jaar beslag op drie van zijn villa’s en een appartement aan het Comomeer.