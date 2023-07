Nederlander (50) in cel in Indonesië wegens oplichting rond villa die zijn naam draagt

Dat melden Indonesische media. De rechter veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van twee jaar en drie maanden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten bekend te zijn met de kwestie. „We verlenen hem consulaire bijstand”, voegt een woordvoerder toe.

K. is schuldig bevonden aan het oplichten van een lokale inwoner in een deal die draait om de huur van een villa op het eiland. Hij was met de Indonesische eigenaar van een lokale meubelzaak overeengekomen dat deze ondernemer de ruime woning mocht gebruiken tot medio 2045, maar meldde hem kort daarna plotseling dat zijn partner er nog woonde en de huurovereenkomst dus niet kon doorgaan.

Terugbetalen

Daar ging het fout. K., die aangaf de huuropbrengst nodig te hebben om terug te kunnen keren naar Nederland, zou de man - die hem in één keer het hele bedrag van omgerekend bijna 30.000 euro contant had betaald, zo wordt gemeld door het medium Coconuts - in termijnen van ongeveer 3000 euro per maand terugbetalen, met juni 2022 als deadline. Dat zou nooit zijn gebeurd, waarop onze landgenoot in maart werd gearresteerd. Deze week stond hij voor het Indonesische hekje.

De Nederlander had grootse plannen in de regio. In 2015 huurde hij een stuk grond in Sanur, een bekende toeristenplaats niet ver van de hoofdstad Denpasar, ter grootte van 500 vierkante meter. K. bouwde op de grond vervolgens een villa die hij naar zichzelf vernoemde, waarna verschillende mensen er op huurbasis woonden. K. wil in beroep gaan tegen zijn straf.