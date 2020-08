Massale knokpartij op Belgisch strand: ’Parasols vlogen door lucht’

Het gevecht brak uit ter hoogte van een strandbar aan de westkant van Blankenberge. Een stagiair van de betrokken strandbar zag het allemaal gebeuren. „Er zat een groepje Franstalige jongeren die al heel de dag vervelend aan het doen waren”, zegt ene Vinnie.

„Ze zaten heel de tijd op ons stuk privéstrand van onze bar. Ook hadden ze loeiharde muziek bij. We hebben hen meerdere keren gevraagd om die boombox stiller te zetten. Maar keer op keer gaven ze een draai aan de volumeknop, om ons uit te dagen. Toen ik dreigde hun muziekinstallatie af te nemen, begonnen ze ons uit te dagen. Niet veel later kreeg het groepje bijval van andere Franstalige jongeren en dan is het uit de hand gelopen.” Er brak heuse chaos uit. „Het leek wel een oorlogsgebied, we hebben dat nog nooit meegemaakt.”

Strandangers spreken op sociale media van ’zieke rellen’.

Politiekorpsen uit heinde en verre

„Parasols en strandbedjes vlogen in het rond, stokken van windzeilen werden gebruikt als wapens”, vertelt een uitbaatster van een nabijgelegen bar op het strand. Op de dijk volgden honderden mensen het trieste schouwspel. Volgens stagiair Vinnie hing er de hele dag al ’een agressief sfeertje’ op het strand. „Er was gewoon té veel volk. Er moet iets gebeuren”, klinkt het nog.

De politie kwam massaal ter plaatse: ploegen uit De Haan/Bredene en Brugge stuurden versterking en ook de scheepvaartpolitie kwam ter plaatse. Er werden pepperspray en wapenstokken gebruikt om de menigte te bedaren. Zelfs de strandredders, die zich beschermden met dienbladen van een strandbar, raakten verzeild in de schermutselingen. De politie arresteerde een aantal mensen.

Burgemeester aangeslagen

„Ik vind dit verschrikkelijk”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA) met een krop in de keel. „We zijn een hele dag in de weer geweest om de massa in goede banen te leiden, maar nu zakt de moed me in de schoenen. Voor de mensen die het goed bedoelen en willen genieten van een dagje Blankenberge is dit heel erg. Ik denk dan aan kindjes en hun ouders.” De zichtbaar aangeslagen burgemeester zit vanavond om 19 uur samen met haar veiligheidscel om de aanpak van morgen en komende dagen te bespreken. Hoogstwaarschijnlijk volgen er ingrijpende maatregelen.