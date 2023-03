Bestuur meldpunt Mores, voor grensoverschrijdend gedrag in cultuursector, treedt af

De Vente heeft de plek van voormalig voorzitter Janke Dekker overgenomen, die eerder deze maand haar taken neerlegde. Dekker kwam recent in het nieuws, omdat haar man NOS Sport-presentator Tom Egbers, een van de grote namen is in het Volkskrant-artikel over vermeend grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. De rest van het bestuur bestaat uit mensen uit de creatieve en culturele sector.

Bekijk ook: Gênant paniekvoetbal van opportunistische vrouw

Bekijk ook: Tom Egbers voorlopig niet op televisie te zien

Het bestuur heeft een onafhankelijke externe adviseur aangesteld om een nieuw bestuur te vormen dat Mores „de komende jaren verder vorm kan geven.” De Vente benadrukte dat het belang van de melder voorop blijft staan. Het besluit heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt. Het bestuur en het meldpunt zijn apart van elkaar georganiseerd.

Mores.online is het meldpunt voor iedereen in de culturele sector die te maken heeft gehad of getuige is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Het meldpunt werd in 2018 opgericht, in het kielzog van de #metoo-beweging. Na gebeurtenissen zoals die bij The Voice of Holland en De Wereld Draait Door was een duidelijke piek te zien in het aantal meldingen. Wie een melding doet bij Mores wordt teruggebeld door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Die luistert en vertelt de melder wat de mogelijke scenario’s zijn.

Reactie Paul Römer

Talpa-baas Paul Römer vindt dat staatssecretaris Gunay Uslu (Media) meldpunt Mores in gevaar heeft gebracht door het instellen van een onderzoek bij de organisatie. Dat stelde hij in het NPO 1-radioprogramma Mediaforum naar aanleiding van het opstappen van het bestuur van Mores. Römer vindt dat Uslu „mede twijfel heeft gezaaid over de integriteit van die stichting. En dat slaat helemaal nergens op.”

„Dat Janke Dekker een probleem heeft, is helder. En dat dat ongelukkig of slecht gecommuniceerd is, is ook helder. Maar dat staat natuurlijk los van die stichting en het bestuur van die stichting”, vindt Römer, managing director Radio en Televisie bij Talpa Network. „En op het moment dat je als staatssecretaris openbaar dat ter discussie stelt, dan moet je hele sterke aanwijzingen hebben dat er wat mis is: volgens mij is dat niet het geval. Waarom doe je het dan wel? Je brengt eigenlijk de hele stichting in gevaar, want als zo’n bestuur terugtreedt is er een hele hoop gedoe.”

Daarmee doelt Römer op het aanstellen van nieuwe bestuursleden en over het vertrouwen dat potentiële melders wellicht verliezen in de stichting. „Ik vind het echt treurig dat die stichting een beetje slachtoffer geworden is van onterechte verkeerde beeldvorming.”