Bestuur meldpunt Mores, voor grensoverschrijdend gedrag in cultuursector, treedt af

De Vente heeft de plek van voormalig voorzitter Janke Dekker overgenomen, die eerder deze maand haar taken neerlegde. Dekker kwam recent in het nieuws, omdat haar man NOS Sport-presentator Tom Egbers, een van de grote namen is in het Volkskrant-artikel over vermeend grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. De rest van het bestuur bestaat uit mensen uit de creatieve en culturele sector.

Het bestuur heeft een onafhankelijke externe adviseur aangesteld om een nieuw bestuur te vormen dat Mores „de komende jaren verder vorm kan geven.” De Vente benadrukte dat het belang van de melder voorop blijft staan. Het besluit heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt. Het bestuur en het meldpunt zijn apart van elkaar georganiseerd.

Mores.online is het meldpunt voor iedereen in de culturele sector die te maken heeft gehad of getuige is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Het meldpunt werd in 2018 opgericht, in het kielzog van de #metoo-beweging. Na gebeurtenissen zoals die bij The Voice of Holland en De Wereld Draait Door was een duidelijke piek te zien in het aantal meldingen. Wie een melding doet bij Mores wordt teruggebeld door een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Die luistert en vertelt de melder wat de mogelijke scenario’s zijn.