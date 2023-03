’Winters begin’ van de zomertijd: natte en koude start van het voorjaar

Vanochtend is het nog grotendeels bewolkt en kan het in het zuiden nog fel gaan regenen. In het noorden is het droog maar grijs. Tevens staat er maar weinig wind, zo meldt weer.nl In de loop van de middag is er nog steeds een grote kans op regen in het zuiden. Het wordt vanmiddag zo’n 8 graden. Pas in de avond zal het opklaren, waardoor landinwaarts de temperatuur kan dalen tot het vriespunt.

Meer zon, wel kans op regen

Morgen wordt het ondanks de aanwezigheid van de zon slechts zo’n 7 of 8 graden. Daarnaast kan het vooral in de middag gaan regenen, mogelijk met een licht winters karakter. De wind waait uit het noordwesten.

Dinsdag schijnt vooral in de ochtend de zon nog regelmatig na een koude nacht, maar in de loop van de dag is er meer kans op wolken. Tot de avond blijft het wel droog bij temperaturen die oplopen tot circa 8 graden.

Gedurende de rest van de week stijgt de temperatuur weer ietsjes en aan het einde van de werkweek kan de temperatuur mogelijk weer boven de 15 graden uitkomen. Wel heeft de zon het lastig en is de kans op neerslag hoog.

Weeronline: maart 2023 was uitzonderlijk nat en vrij somber

Maart was dit jaar uitzonderlijk nat en vrij somber, vat Weeronline de maand samen. Er viel bijna twee keer zoveel regen als normaal en de zon scheen gemiddeld 30 uur minder in vergelijking met andere jaren. Bovendien is het contrast met maart 2022 „zeer groot.”

Met nog een kleine week te gaan, lijkt de gemiddelde neerslaghoeveelheid over het hele land op iets meer dan 100 millimeter te komen. Normaal gesproken valt er in maart zo’n 56 millimeter. De kans bestaat dat maart 2023 in het rijtje met natste maanden ooit komt sinds de metingen in 1906 begonnen. Het record is in handen van 1981, toen er in de derde maand van het jaar gemiddeld 128 millimeter neerslag viel. In 2019 viel 101 millimeter, mogelijk neemt de huidige maand de vijfde plaats in het klassement van dat jaar nog over als de gemiddelde neerslag boven de 100 millimeter uitkomt.

Behalve dat deze maartmaand uitzonderlijk nat was, liet de zon zich ook maar weinig zien. Gemiddeld schijnt de zon in de eerste maand van de lente 145 uur, maar dit jaar komt het totale aantal zonuren waarschijnlijk uit op zo’n 115. Daarmee is het de somberste maand maart sinds 2005, toen de zon 118 uur scheen. Toch is het niet de somberste maartmaand ooit. In 1909 en 1981 scheen de zon slechts 54 tot 56 uur. Dit staat in schril contrast met de hoeveelheid zonneschijn in Nederland vorig jaar in deze maand. In maart 2022 werd een recordaantal van 245 zonuren genoteerd.