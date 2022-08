Ook CDA-leden roeren zich over koers partij in asielbeleid

Het Nederlands Dagblad heeft de brief online gezet en meldt dat er al zeker zeventig steunbetuigingen zijn binnengekomen van onder anderen oud-Kamerleden en wethouders.

Onder meer het interview dat Hoekstra onlangs in het AD gaf, valt slecht. De CDA-leider gaf daarin naast omstreden uitspraken over stikstof en de begroting ook aan dat hij de immigratie omlaag wil. De briefschrijvers wijzen erop dat „het niet de schuld is van de vluchteling dat wij geen bed voor hem of haar kunnen regelen. In geen geval kan het falen van opeenvolgende kabinetten er toe leiden dat wij als CDA pleiten voor het weren van mensen die op de vlucht zijn.”

Bekijk ook: Irritatie in VVD en CU om asielakkoord

Aandachtspunten

De drie initiatiefnemers roepen niet meteen op om terug te komen op de asieldeal die het kabinet vrijdag presenteerde om de problemen in de asielketen en de opvang aan te pakken. Ze willen fractieleider Pieter Heerma, Kamerlid Anne Kuik en Hoekstra „aandachtspunten meegeven.” Voorwaarde voor de maatregelen, zoals een opschorting van gezinshereniging, is wel dat ze moeten voldoen aan Europese regelgeving, staat in de brief.

In ieder geval willen ze hierover op een partijcongres begin november verder praten maar ook in de tussentijd het gesprek aangaan met de partijtop. „Bij deze het signaal dat wij als leden van het CDA hoge verwachtingen van jullie hebben om met een beter verhaal te komen.”