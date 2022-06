Dode en gewonde bij explosie in drugslab in Friese Haule

De politie kan nog niet zeggen of de slachtoffers van de explosie iets met de explosie of het lab te maken hebben. „Het is heel moelijk om daar iets over te zeggen., wij hebben die vraag ook en daarom doen we uitgebreid onderzoek”, zegt politiewoordvoerder Ilaaf Al-Saidi.

Een persoon overleed een ander raakte zwaargewond, over hun identiteit is nog niets bekend gemaakt. De brandweer kreeg dinsdagavond rond 22.00 uur een melding van een explosie in een schuur achter een huis aan de Polderweg. Al vrij werd duidelijk dat het om een explosie in een drugslab ging en werden twee slachtoffers aangetroffen.

Een vieze chemische geur komt in vlagen voorbij op de Polderweg in Haule, een geur die je het beste kunt vergelijken me die van een chemisch toilet op een bouwplaats. Zelfs uren na de explosie is de stank nog steeds duidelijk te ruiken. „Het zijn chemicaliën die bij de explosie zijn vrijgekomen, daarom hebben we de weg ook afgezet”, aldus Al-Saidi.

Brandweermensen en een speciaal team van de politie zijn in de verte bezig bij een schuur achter een woning. Een rij met bomen ontneemt het meeste zicht op de schuur waar het drugslab gezeten moet hebben. Een deel van het gebouw is ingestort, maar dat is niet goed te zien. De politie houdt iedereen op afstand in verband met de mogelijke risico’s.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie is ook aanwezig. Deze specialisten komen in actie bij het ontmantelen van drugslabs.