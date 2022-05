Explosie in schuur Friesland: gewonde met spoed naar ziekenhuis, één persoon vermist

De ontploffing vond even voor tien uur plaats. In de schuur zou een drugslab hebben gezeten. Volgens de politie leidde de explosie tot een brand in het gebouw.

Meerdere brandweervoertuigen en een traumateam zijn ter plaatse.

Bij de explosie is tenminste één persoon gewond geraakt, die even na half elf met spoed en met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. Ook zou een persoon vermist zijn, maar dat is nog niet bevestigd door de politie.

Omgeving is afgezet

De politie is aanwezig en draagt kogelwerende vesten. Omdat er mogelijk sprake is van een misdrijf heeft de politie een groot gebied afgezet. De technische recherche is inmiddels ter plaatse.