Dramatische beslissing Artis: de leeuwen moeten weg

Het is een dramatische beslissing voor het Amsterdamse park. Bezoekers komen juist vaak om de olifanten en de leeuwen te zien. „Het is een van onze meest gewaardeerde plekken”, zegt directeur Rembrandt Sutorius. De drie leeuwen, een mannetje van 3 jaar oud en twee vrouwtjes van 8 en 9 jaar oud verhuizen half februari naar een dierentuin in Zuid-Frankrijk. Het vertrek is zo snel dat vaste bezoekers geen afscheid kunnen nemen.

De financiële situatie van Artis is zorgwekkend. „Dat we hebben besloten om de leeuwen te laten gaan is voor Artis een een superpijnlijke beslissing”, zegt de directeur. „Want we hebben hier leeuwen sinds 1839. We openden onze deuren in 1838. Die roofdieren zijn een deel van onze identiteit. Tweehonderd leeuwen hebben al die jaren in Artis gewoond en de laatste negentig jaar leefden ze op een terras met een gracht ervoor. Dat verblijf uit 1927 kent iedereen en was revolutionair in die tijd: namelijk het zien van een roofdier zonder tralies ervoor. Het was de trots van Artis toen. Maar als je daar nu staat, wens je de dieren een beter en groter verblijf toe en dat kunnen we de komende jaren niet bieden.”

Zorgwekkend

Het jaar 2020 is voor Artis afgesloten met een tekort van richting de 10 miljoen euro door de verplichte sluitingen als gevolg van de coronacrisis. „Afgelopen jaar was superzwaar voor ons”, zegt Sutorius. „Na de eerste lockdown konden we in mei de deuren weer openen. Maar je zag toen dat het binnenlands toerisme, waar we het van moesten hebben, Amsterdam meed. Dus de zomer was voor ons niet goed.

"Afgelopen jaar was superzwaar voor ons"

In november moest de dierentuin opnieuw dicht vanwege aangescherpte coronamaatregelen. En dat is voor ons echt dramatisch geweest. We hebben alles gedaan om dat zo goed mogelijk te pareren. Zoals meteen de begroting veranderen, budgetten korten en zorgen dat je op allerlei manieren andere inkomsten krijgt. Maar uiteindelijk hebben we moeten reorganiseren. Daarbij nemen we afscheid van circa 35 mensen en dat is ontzettend pijnlijk. Iedereen werkt hier met hart en ziel voor Artis en werkt hier soms ook echt al jaren. Dan is het supertriest als je mensen uit een leeg Artis ziet weglopen en afscheid ziet nemen van de dieren.”

Groot financieel tekort

Het tekort voor de komende jaren is geraamd op 20 miljoen euro. „Dus er moet echt iets gebeuren”, zegt de directeur. „Het is geld dat we nodig hebben om noodzakelijk onderhoud en investeringen te doen in bijvoorbeeld aanpassingen van dierverblijven. Het kost 60.000 euro om Artis een dag draaiende te houden. Daar kunnen we bijna geen inzamelingscampagne tegen voeren, dus hebben we alle steun heel hard nodig.”

Rembrandt Sutorius voor het leeuwenverblijf. Ⓒ Amaury Miller

Het dramatische jaar staat in schril contrast met de plannen die Sutorius drie jaar geleden, bij zijn aantreden, nog aankondigde. „Alles is uitgesteld”, zegt de directeur. „In plaats van dat we drie stappen vooruit gaan zetten, doen we nu drie stappen terug. Dat betekent ook dat alle investeringen stil komen te staan. Dat is ontzettend vervelend en één van die investeringen is het nieuwe leeuwenverblijf.”

Noodzakelijke renovaties

Alleen de noodzakelijke verbouwingen gaan nog door. Bijvoorbeeld de renovatie van het aquarium. Daar heeft de gemeente Amsterdam onlangs 15 miljoen euro voor gereserveerd. Dat monumentale pand bevindt zich in kritische staat. „Dat moet echt aangepakt worden, alleen al om het gebouw te kunnen behouden.” Onlangs is er een verblijf voor de slingerapen gekomen. Maar voor de rest staat alles op hold. En we moeten proberen om overeind te blijven. Een nieuw leeuwenverblijf, dat ruim 4 miljoen euro kost, kunnen we gewoon niet betalen, al ligt het volledige ontwerp al klaar. En we hebben ook geen perspectief wanneer het wel kan. Wellicht kan het over drie of vijf jaar, maar het kan ook nog tien jaar duren voordat we het kunnen realiseren. Het betekent wat mij betreft dus niet dat we nooit meer leeuwen zullen hebben. Ik hoop dat er hier ooit weer leeuwen zullen leven, al zullen we dan voor de Aziatische leeuw kiezen, die is een bedreigde soort.”

"We zijn door ons spaargeld heen"

Artis was juist de afgelopen jaren een financieel zeer gezond bedrijf. „Dat is ons geluk geweest”, zegt Sutorius daar nu over. „We hadden de beschikking over een noodreserve die de kosten voor een half jaar kon dekken. We zijn door ons spaargeld heen. Nu teren we in op geld we eigenlijk niet hebben. We kunnen nog onze rekeningen blijven betalen, maar dat is het. Waar ik me het meeste zorgen over maak, is dat iedereen het denkt dat Artis het wel overleeft, maar ondertussen gebeurt er weinig. We zijn niet de enige die in financiële nood verkeert. Veel dierentuinen zijn hard getroffen. Dat maakt de zaak natuurlijk ingewikkelder.”

Het Amsterdamse park krijgt wel donaties, maar die zijn volgens de directeur een druppel op de gloeiende plaat. „We hebben zelfs iemand hier aan de poort gehad, incognito, die een envelop achterliet met een gedicht erop. Er zat vierduizend euro aan contanten in. Het is heel dierbaar dat je zo gesteund wordt, maar nu staat het water ons serieus aan de lippen, daarom starten we vandaag met een grote steuncampagne onder de noemer #vergeetartisniet en roepen we iedereen op om ons te steunen.”

’ZE KUNNEN 20 UUR PER DAG SLAPEN’

Dierenverzorger Peter Bleesing werkt al twintig jaar in de Amsterdamse dierentuin, waarvan tien jaar met de leeuwen.

Wat voor band heeft u met de dieren?

„Mijn collega’s en ik zorgen elke dag voor de dieren; we voeren hen, verzorgen hen en houden altijd goed in de gaten hoe het met hen gaat. We kennen de dieren heel goed. Dus natuurlijk bouw je dan een band met de dieren op. En de leeuwen weten precies wie hun verzorgers zijn en herkennen ons meteen.”

Konden ze in Artis voldoende hun natuurlijke gedrag vertonen?

„Het gaat goed met de leeuwen in hun huidige verblijf, maar we wilden wel graag een ruimere plek voor de dieren. Daarom hebben we ook plannen ontwikkeld voor een nieuw leeuwenverblijf. Van de katachtige soorten zijn leeuwen geen heel actieve roofdieren: in het wild kunnen ze tot twintig uur per dag slapen. Op het Kerbert-terras kunnen ze hun groepsgedrag goed laten zien, de komst van de nieuwe man ruim twee jaar geleden heeft gezorgd voor een gezonde dynamiek in de groep.”

Hadden de leeuwen een band met de bezoekers?

„Tja, dat is lastig te zeggen, we weten natuurlijk niet wat de dieren denken en voelen. Maar dat bezoekers een band voelen met de leeuwen dat is wel zeker. Sommige bezoekers komen speciaal voor deze dieren naar Artis.”