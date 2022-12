Vandaag de laatste koude winterdag, vanavond kans op gladheid

Zondagmiddag wordt de bewolking dikker en blijft het droog. De bewolking wordt vergezeld door zachtere lucht en de temperatuur loopt geleidelijk op richting het vriespunt. In het zuidwesten komt het kwik al net iets boven nul graden uit.

Zondagavond begint het vanuit het zuidwesten te regenen. Deze regenzone trekt richting het noordoosten over ons land. De temperatuur blijft stijgen, maar omdat het wegdek nog erg koud blijft kan de neerslag op de grond bevriezen. Daardoor kan het op sommige plaatsen erg glad worden. Wat dieper landinwaarts blijft de koude lucht nog wat langer hangen, daar is kans op gladheid door ijzel.

Komende week

Maandag begint nat, maar de temperaturen blijven ’s ochtends stijgen tot een graad of 7. Gedurende de dag wordt het droger en kan het tot 10 graden worden.

Dinsdag ligt het koude winterweer definitief achter ons met temperaturen tot 12 graden. Het is vaak bewolkt en van tijd tot tijd regent het. De matige tot vrij krachtige zuidwestenwind maakt het wisselvallige plaatje compleet.

Woensdag wordt het ook weer wat droger. Vanuit het westen breekt het wolkendek gedurende de dag vaker open. Wederom is het vrij zacht met een graad of 10.

Witte of groene kerst?

Komende dagen wordt het dus zachter weer. Maar hoe zit dat met kerst? Neemt Koning Winter tijdens de kerstdagen het stokje weer over en kunnen we sneeuw verwachten?

Volgens Weeronline hoeven we tijdens de donkere dagen voor kerst in ieder geval geen rekening te houden met winters weer. De temperatuur ligt overdag ruim boven het vriespunt en ook tijdens de nachten is van grootschalige vorst geen sprake.

Of het tijdens de kerstdagen winters weer wordt is volgens Weeronline moeilijk te zeggen. Verschillende berekeningen laten verschillende uitkomsten zien. De weerstatistieken lijken in het nadeel te spreken van een witte kerst, maar helemaal uitsluiten kan nog niet. Een ’net op tijd sneeuw’-witte kerst kwam namelijk tweemaal eerder voor, in 1906 en in 1964. Toen viel er op de 24e of zelfs op de nacht van de 25e nog sneeuw.