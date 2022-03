Reggae-artiest Jah Cure zes jaar gevangenis in na steekpartij op Dam

De officier van justitie eist twee weken geleden acht jaar gevangenisstraf voor een poging moord. Maar van voorbedachten rade is bij de reggaester, die als Siccature Alcock geboren werd, volgens de rechtbank geen sprake. Weliswaar waren er voiceberichten waarin de 43-jarige Jamaicaan zegt dat hij ’wereldnieuws’ wordt en dat hij de gevangenis ingaat. Ook was er een ooggetuige die hem hoorde roepen ’This nigger I have to kill’. Maar die omstandigheden bleken te mager om voorbedachte rade aan te tonen. De rechter: „Voor een vooropgezet plan om het slachtoffer van het leven te beroven is toch te weinig bewijs.”

De rechter sprak uit dat een dergelijk steekincident op klaarlichte dag op een drukke plek als de Dam wel een groot gevoel van onveiligheid geeft bij het slachtoffer én de maatschappij. Terwijl het uiteindelijk slechts om een onbeduidend financieel geschil ging. Jah Cure vertelde zelf tijdens de rechtszaak dat hij nog 5000 euro had moeten krijgen voor zijn optreden in de Melkweg, twee dagen eerder.

Die hadden van zijn manager en landgenoot ’Papa’ Blake moeten komen. Maar de twee zouden al een tijd in onmin hebben geleefd. Jah Cure verhaalde veertien dagen geleden dat hij al sinds 2016 bang was voor zijn manager, die hem in Zwitserland eens heel hard in het gezicht had geslagen. Door er een derde persoon tussen te zetten, zou de samenwerking de jaren erna alsnog hebben gewerkt.

Razendsnelle escalatie

Tot 1 oktober 2021. Op de Dam escaleerde het razendsnel. Jah Cure zag de 45-jarige Blake, dacht dat zijn manager een mes uit zijn zak haalde, en besloot daarop zelf toe te slaan. Hij joeg een mes van ongeveer 20 centimeter door het buikvlies en de maag van de manager. „Een wond, die de dood tot gevolg kan hebben”, sprak de rechter tijdens de uitspraak. „Wat dat betreft oordeelt de rechtbank dat er sprake is van opzet. Verdachte heeft het risico aanvaard dat het slachtoffer zou komen te overlijden.”

De reggaeartiest was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Ook zijn advocaat liet verstek gaan.

Jah Cure heeft in het verleden al eens een jarenlange gevangenisstraf uitgezeten in zijn vaderland voor het beroven en verkrachten van een vrouw. In de gevangenis werkte hij aan zijn muziekcarrière, die hem tot een rijzende reggaester maakte.