Last drukt op toekomst van Afrikaners Gevecht met donker apartheidsverleden: ’Met een bijl verbrijzelde hij m’n onderbeen’

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Jaarlijks worden in Zuid-Afrika bij honderden overvallen tientallen mensen – boeren vermoord, ook kinderen, niet zelden na eerst vreselijk te zijn gemarteld. In vrijwel alle gevallen gaat het om blanke boeren op verafgelegen boerderijen. Ⓒ ANP / Laif Agentur fuer Photos & Reportagen GmbH

Is er een toekomst voor de Afrikaners in Zuid-Afrika? De enige ’witte stam’ van het continent worstelt met het donkere apartheidsverleden en met hun marginalisering onder het ANC-bewind. „Nederlanders weten bijna niets meer over ons.”