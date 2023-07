Florida in de ban van ’cocaïnehaaien’ voor kust: ’Drugsdumping groot probleem’

Tijdens Shark week zendt de zender Discovery heel wat documentaires uit over haaien. Het meest wordt uitgekeken naar de uitzending van komende woensdag, ’Cocaine sharks’ getiteld. „Een catchy titel voor een reëel probleem”, noemen de wetenschappers uit Florida die erin voorkomen het.

Dat reële probleem is volgens onderzoekster Tracy Fanara dat alles wat we nemen, maken en eten in het afvalwater eindigt. „En dat al het leven onder water er dus aan blootgesteld wordt”, zegt ze in de documentaire. „Uit onderzoek is al gebleken dat vissen onder meer aan ketamine, metamfetamines, cocaïne en geneesmiddelen blootgesteld zijn.”

Observatie

Maar in dit geval gaat het dus om haaien en cocaïne. Fanara en haar collega Tom Hird observeerden zes dagen lang het gedrag van die dieren voor de kust van Florida, en ze stelden daar bijzonder gedrag vast. Zo zwommen hamerhaaien, die normaal bijzonder mensenschuw zijn, naar duikers toe en maakten ze daarbij allerlei vreemde bewegingen. Een hamerhaai zwom dan weer in vreemde cirkels rond een imaginair object, zo stelden ze vast.

Hird en Fanara deden met hun collega’s ook experimenten. Wanneer ze balen het water in gooiden die leken op hoe cocaïne verpakt wordt, merkten ze groot enthousiasme op bij de haaien en hapten die er gretig in. Ze stimuleerden ook het effect van cocaïne op de dieren en zagen hen „gekke dingen” doen, zo zeggen ze in de documentaire.

In water gedumpt

De kust van Florida werd gekozen omdat de zeestromingen daar veel balen cocaïne samenbrengt, aldus de onderzoekers. In de staat komen veel ladingen drugs vanuit Zuid-Amerika de VS binnen. Delen daarvan belanden tijdens het transport in zee of worden in het water gegooid door de smokkelaars als de politie hen dreigt te betrappen. Ook daardoor komen de dieren ermee in aanraking. „Tijdens het filmen in Keys spoelden twee keer per week balen cocaïne aan”, aldus Fanara. Hoeveel van die drugs haaien binnen krijgen, is volgens haar onmogelijk vast te stellen. „De conclusie is zoals vaak dat bijkomend onderzoek nodig.”

Dat komt er ook in de komende maanden, zo zegt ze nog, in samenwerking met andere mariene wetenschappers uit Florida. Zij zullen onder meer bloedstalen nemen van haaien om te zien hoeveel cocaïne zij nu precies in hun bloed hebben.

„Ik hoop dat wie de documentaire Cocaine sharks ziet, gaat beseffen wat een bedreiging dit is voor het leven onder water en voor het kwetsbare ecosysteem in de oceaan. Het is als een spelletje Jenga waar we helemaal bovenaan staan. Hoe meer chemicaliën in het water belanden, hoe radicaler veranderingen we introduceren en hoe precairder de situatie wordt. De integriteit van de toren gaat steeds meer achteruit, zonder dat we het zien. En op een gegeven moment gaat de toren vallen.