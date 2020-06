Politiemol blijkt zoon van Utrechtse RAF-dode: ’Criminelen betaalden Orm K. voor info’

Links een tekening van Orm K., rechts een foto van de Utrechtse rechercheur Arie die in 1977 werd doodgeschoten door een RAF-terrorist Ⓒ De Telegraaf

De 44-jarige politieman van de eenheid Midden-Nederland die op 18 mei is opgepakt voor het lekken van vertrouwelijke informatie aan zware criminelen, is Orm K. Het is de zoon van de in 1977 door een RAF-terrorist doodgeschoten Utrechtse rechercheur Arie. Het zou gaan om een ernstig lek.