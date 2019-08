’Rottende damp uit cel met twaalf man’

Beeld ter illustratie. Ⓒ Reuters / SCS

Amsterdam - De twee Nederlandse verdachten van drugshandel op muziekfestival Sziget in Boedapest draaien mogelijk voor vele jaren de Hongaarse bak in. Justitie rept zelfs van ’levenslang’ als ook smokkel kan worden bewezen. Omdat de drugs afkomstig lijken uit Nederland ligt dat voor de hand. Gevangenissen in Hongarije hebben een beruchte reputatie.