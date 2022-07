Kristian T. doodde zijn huisgenoot met een keukenmes, maar justitie vindt straf niet nodig

Buitenland

Complotdenker Micha Kat in hoger beroep tegen uitlevering

Complotdenker Micha Kat die in Noord-Ierland vastzit, is in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de rechter daar dat hij kan worden uitgeleverd aan Nederland, zo laat het Openbaar Ministerie woensdag weten. Er is nog geen datum voor dit hoger beroep.