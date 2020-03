De zon komt naar ons toe, de lente begint koud

De lente begint zonnig en fris, zegt weerdienst Weeronline, met een oostenwind en temperaturen rond 10 graden. En door dat windje voelt het als een graad of vijf.

De lente duurt tot zaterdag 20 juni. Op die dag om 23.43 uur staat de zon op zijn noordelijkste punt aan de hemel, het dichtst bij ons. Dan begint de zomer.

Nachtvorst

Fruittelers dienen komende week rekening te houden met lokaal matige nachtvorst. Weeronline verwacht na het weekend in het oosten nachtvorst met temperaturen tot -6 graden. Door de zachte winter hebben fruitbomen al flinke knoppen. Fruittelers zullen aan de slag moeten om de beginnende vruchten te beschermen.

In de nacht naar zaterdag kan het in het noorden en oosten op veel plaatsen al een graadje vriezen. De nacht van zaterdag naar zondag verloopt nog iets kouder met 1 tot 3 graden vorst in het binnenland.

De nachten daarna lijken volgens Weeronline het koudst te worden met in het hele land 1 tot 4 graden vorst en in het oosten plaatselijk -5 tot -6 graden. Dat zou een record zijn voor deze winter. De laagste temperatuur van afgelopen winter was -5,4 graden bij Maastricht op 21 januari. In De Bilt werd de laagste temperatuur van afgelopen winter op 28 december gemeten: -3,4 graden.

Een paar graden vorst kan bloesemknoppen ernstig beschadigen. Door water te sproeien wordt de bloesem gehuld in ijs en zal de temperatuur van de knop maar net onder nul dalen. Het ijslaagje heeft een isolerende werking.