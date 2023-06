LIVE | Kiev: ’Wagner nog steeds actief in Oekraïne’

In mei grepen troepen van de Wagner Groep de controle over Bachmoet in Oekraïne, een maand later rolden de pantserwagens van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin de Russische stad Rostov aan de Don binnen. Waar Prigozjin zelf (m.) nu is, is nog een raadsel.

