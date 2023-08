Jachten, paleizen, vliegtuigen en schimmige BV’s: is Poetin de rijkste man op aarde?

Amsterdam - Is hij de rijkste man op aarde, of moet hij leven van een jaarsalaris dat minder bedraagt dan dat van Mark Rutte? Het vermogen van de Russische president Vladimir Poetin is één groot mysterie.

Paleizen, jachten, vliegtuigen en een voorliefde voor dure flessen champagne. Vladimir Poetin heeft het naar verluidt allemaal. Ⓒ ANP/HH