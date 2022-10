Drie mannen veroordeeld voor beramen kidnap Amerikaanse gouverneur

In augustus werden al twee andere mannen veroordeeld voor het plannen van de ontvoering. Zij zouden de leiders van een samenzwering zijn geweest die volgens de aanklagers voortkwam uit woede over de coronabeperkingen die Whitmer had ingevoerd in Michigan. De samenzweerders hoopten volgens de aanklagers dat de ontvoering tot een gewelddadige opstand zou leiden en een burgeroorlog aan zou wakkeren.

De personen die woensdag (lokale tijd) terecht stonden, werden schuldig bevonden aan overtredingen van de wapenwet, lidmaatschap van een bende en het verstrekken van materiaal dat bedoeld was voor terrorisme. Twee van hen, een man (28) en zijn schoonvader (44) organiseerden tactische trainingssessies voor leden van de groep op hun land in een afgelegen deel van Michigan.

De derde veroordeelde (23) zou onder meer codetaal en een aanvalsplan hebben opgesteld voor de groep en munitie hebben geleverd. De drie kunnen ieder tot twintig jaar cel krijgen. De rechter doet op 15 december uitspraak over de straffen van de mannen.

Whitmer liet na de uitspraak van de rechter aan The New York Times weten: "Dit is een te verwachten, verontrustend gevolg van de radicalisering, haat en samenzweerderige denkwijze die in Amerika etteren en het fundament van onze republiek bedreigen."