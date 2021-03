Digitaal kunstwerk geveild voor 58 miljoen euro

Veilinghuis Christie’s meldde dat Beeple, die eigenlijk Mike Winkelmann heet, zich nu onder de top drie van „waardevolste” levende kunstenaars mag rekenen. Onlangs werd al een kort filmpje van hem voor 6,6 miljoen dollar verkocht.

Non-fungible token

Het gaat om zogenoemde NFT-voorwerpen, waarbij NFT staat voor non-fungible token. De markt voor dergelijke zaken groeit de laatste maanden sterk. Zo veilt twittertopman Jack Dorsey zijn eerste tweet, die tegelijkertijd het eerste bericht was op het platform. „Just setting up my twttr”, was zijn boodschap.

Beeples werk getiteld Everydays: The First 5,000 Days, is volgens Christie’s het duurste NFT ooit verkocht.