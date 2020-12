Overvallen bakker: ’Ik dacht dat ik nooit meer thuiskwam’

Het was maandagochtend, begin maart, toen een man de bakker aan de Hertogstraat in Tilburg binnenkwam en de vrouw verraste. „In één seconde is alles anders”, vertelt de vrouw met gebroken stem in het tv-programma. De man drukt een mes tegen haar aan. Hij duwt haar naar achteren, hardhandig.

De vrouw riep nog dat ze kinderen had. Dat veranderde niets. „Ik heb op een moment gedacht dat ik nooit meer thuiskwam.”

De overvaller behandelt de vrouw volgens Opsporing Verzocht zo ruw, dat er knopen uit haar bloes zijn gesprongen. De man dwingt de vrouw de kassa open te doen, haalt koeltjes alle biljetten eruit, en gaat weg als de vrouw in een opwelling boos wordt. Wel doet hij nog even ’een stoer trucje’ met een mes.

Tips

„Het is natuurlijk goed afgelopen, maar van binnen heeft hij wel een hoop schade aangericht”, vertelt de vrouw nog steeds hevig geëmotioneerd. „Maar ik laat me niet klein krijgen.” De politie hoopt op tips en wijst op het rood-witte accent in de hals en rode accenten op de sneakers van de overvaller.