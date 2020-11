Bredase aangereden door bestuurder die mogelijk onder invloed was

Ⓒ MaRicMedia

BREDA - Een 24-jarige man uit Breda is aangehouden, omdat hij mogelijk onder invloed van drank of drugs een aanrijding had met een fietsster vrijdagochtend. De aangereden vrouw (71) uit diezelfde plaats raakte ernstig gewond en moest worden gereanimeerd. Ze ligt inmiddels in het ziekenhuis.