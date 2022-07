Brussel: ban op Russisch goud

In het voorstel voor een nieuw strafpakket worden verder bestaande sancties verder uitgebreid en aangescherpt. Ook worden er weer meer Russen op de zwarte lijst gezet als het aan Brussel ligt. Personen die op deze lijst staan krijgen een reisverbod en eventuele tegoeden in Europa worden bevroren.

De EU-lidstaten moet het voorstel van Brussel nog unaniem goedkeuring. Het landenblok probeert volgende week tot overeenstemming te komen. De EU heeft vanwege de oorlog in Oekraïne al zes grote sanctiepakketten in het leven geroepen om het regime van Vladimir Poetin te verzwakken.

’Moskou moet hoge prijs betalen’

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie stelt voor om alle bestaande strafmaatregelen te verlengen tot in ieder geval de jaarwisseling. „Moskou moet een hoge prijs blijven betalen voor zijn agressie”, stelt het EU-kopstuk.

Het is alweer even geleden dat Brussel nieuwe sanctieplannen aankondigt. De vorige keer was Von der Leyen iets te enthousiast door zonder goed te kijken naar de consequenties een olieboycot uit te roepen. Na weken onderhandelen hebben de lidstaten uiteindelijk besloten om een vrijstelling te creëren voor onder andere Hongarije en Slowakije. Deze landen zijn vanwege hun geschiedenis en liggen zeer afhankelijk van olie uit Rusland.

Bekijk ook: Russische gastoevoer naar Duitsland ligt zeker tien dagen stil

Slinger aan de gaskraan

Inmiddels pakt Poetin de EU-lidstaten terug door een slinger te geven aan de gaskraan. De economische gevolgen voor industriële landen kunnen gigantisch zijn en experts noemen een recessie al onvermijdelijk. Brussel lanceert volgende week een plan om te voorkomen dat het landenblok in de wintermaanden in de kou komt te zitten. Het is de bedoeling dat lidstaten beter gaan samenwerken en volgens verschillende media zullen huishoudens worden opgeroepen om de verwarming een graadje lager te zetten.