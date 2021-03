Geen weg terug na aanval Mozambique

Inwoners van Palma en expats zijn onder meer geëvacueerd met deze gammele vissersbootjes. Ⓒ AFP

PALMA - Een point of no return, zo noemen experts de aanval van Al Sunnah wa Jama’ah in Palma, in de Noord-Mozambikaanse provincie Cabo Delgado. Met wellicht honderden slachtoffers en vermisten is het het dodelijkste offensief sinds de eerste aanval van de extremisten in 2017. Intussen wordt de Duinkerken-achtige reddingsoperatie met bedrijfshelikopters en privéboten van duizenden bewoners en expats bedreigd, omdat veel bedrijven vrijwel door hun brandstofvoorraden heen zijn.