Kans op verbranden op Bevrijdingsdag groot

Maandag 4 mei wordt het rustig lenteweer, aldus Weeronline. Lokaal kan er een bui voorkomen, maar geleidelijk breekt af en toe de zon door. De temperatuur is met 13 graden aan de noordkus tot 17 graden in het zuiden normaal.

De bewolking neemt in de loop van de dag af, en er komt ruimte voor meer zon. Dinsdag zal dan ook vooral zonnig en droog worden. De temperatuur blijft iets achter: het wordt 12 graden in het noorden en lokaal 16 in het zuiden. De temperatuur is te verklaren door een frissere noordoostenwind.

Ondanks de ietwat lage temperatuur dinsdag schijnt de zon dus wel. Volgens het weerbureau zal de zon sterk branden, met in het zuiden bijna zonkracht 6. De hoeveelheid ozon hoog in de luch is dinsdag iets lager, waardoor de zonnestralen krachtiger zijn.