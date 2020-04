’Voortdurend 9/11 in New York, coronadoden begraven in park’

In de staat zijn meer dan 4000 coronapatiënten aan het virus bezweken. New York wordt daarom in de Verenigde Staten als het epicentrum beschouwd van de uit China afkomstige aandoening. In de VS zijn circa 340.000 besmettingen geregistreerd en rond de 9600 coronapatiënten zijn aan de gevolgen van het virus overleden.

Tijdelijke begraafplaats in park

De stad New York bereidt zich voor op het tijdelijk begraven van coronadoden in één van de stadsparken. Dat zeggen gezondheidsautoriteiten in Amerikaanse media. Volgens een zegsman valt de huidige situatie in ’The Big Apple’ te vergelijken met een ’voortdurend 9/11’.

Omdat de mortuaria in de stad bijna vol raken, worden voorbereidingen getroffen om een begraafplaats in een park te maken. Waar de lichamen begraven zullen worden, is niet duidelijk.

Er zouden graven gemaakt worden waar tien kisten op een rij in passen. „Dat zal gaan op een respectvolle, waardige manier, maar het zal New Yorkers veel pijn doen om zoiets te zien.”

Recent werden tachtig gekoelde vrachtwagens naar de ziekenhuizen gebracht, maar ook die raken elke dag voller. Naar verwachting begint New York binnenkort aan de piek in de coronacrisis.