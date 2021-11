Boek 110 jaar te laat teruggebracht naar bibliotheek

De assistente van de bibliotheek, Anne Marie Martin, zegt in gesprek met Idaho News: „We waren allemaal heel erg verbaasd. Je vraagt je af wat het verhaal achter zo’n boek dan is en waar het is geweest. Lag het in iemands garagebox? Is iemand overleden? Verhuisd? Wat is er gebeurd? We zullen het nooit weten, maar we kunnen er allemaal grappige verhalen bij verzinnen.”

Het boek, getiteld ’New Chronicles of Rebecca’, werd in 1910 uitgeleend. Destijds stond er een boete van twee cent per dag op het te laat inleveren van geleende boeken. Met die prijs zou, 110 jaar later, 803 dollar - zo’n 710 euro - aan boete moeten worden betaald, zo rekende de bibliotheek uit. In 2019 werden de boetes voor te laat ingeleverde boetes echter afgeschaft.

Het boek werd in eerste instantie afgeleverd bij de bibliotheek van Garden City. Omdat er een sticker van de bibliotheek van Boise op zat, werd het boek daar naartoe verzonden. Wat voor geschiedenis dit boek heeft, blijft zo een raadsel.

Het boek is in zeer goede staat en heeft een plekje gekregen in een van de leeszalen van de bibliotheek van Boise.